اشارت وكالة "​رويترز​" نقلا عن وسائل إعلام رسمية في ​اثيوبيا​، الى "مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومسؤول آخر في محاولة انقلابية".

وذكر التلفزيون الإثيوبي ان جنرالا في ​الجيش​ يقف وراء المحاولة الانقلابية في أمهرة.

وكان رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد اعلن أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه ل​إطلاق نار​ وذلك بعيد ساعات من إعلان الحكومة عن حصول "محاولة انقلاب" في شمال غرب البلاد.

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وقطعت الإنترنت في أثيوبيا ولم يتسن الحصول على أي معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة أعلنت مساء السبت أنّ "جماعة مسلحة" نفّذت "محاولة انقلاب" في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد، من دون الكشف عن تفاصيل أعمال العنف هذه.

ومنذ توليه منصبه في نيسان 2018 بعد عامين من الاضطرابات في ​إثيوبيا​، يحاول رئيس الوزراء الإصلاحي أبيي أحمد تعزيز الديموقراطية في البلاد.