أكّد قائد مقر عمليات "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء غلام علي رشيد، أنّه "يجب على الحكومة الأميركية تجنّب السلوك الخاطئ في المنطقة، والتصرّف بمسؤوليّة للحفاظ على أرواح القوات الأميركية وعدم تعريض حياتهم للخطر".
ولفت أثناء قيامه بزيارة ميدانيّة لمركز القيادة والتحكّم في أنظمة الرادار والمنظومات الصاروخية التابعة للقوة الجو-فضائية للحرس الثوري الإيراني، إلى أنّ "إيران تخوض حاليًّا مواجهة استراتيجيّة للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الإقليميّة في مواجهة التحالف الأميركي والصهيوني السعودي".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد في الجيش الإيراني: على أميركا أن تتصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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