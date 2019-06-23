قائد في الجيش الإيراني: على أميركا أن تتصرف بمسؤولية للحفاظ على حياة قواتها

أكّد قائد مقر عمليات "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء غلام علي رشيد، أنّه "يجب على ​الحكومة الأميركية​ تجنّب السلوك الخاطئ في المنطقة، والتصرّف بمسؤوليّة للحفاظ على أرواح ​القوات الأميركية​ وعدم تعريض حياتهم للخطر".

ولفت أثناء قيامه بزيارة ميدانيّة لمركز القيادة والتحكّم في أنظمة الرادار والمنظومات الصاروخية التابعة للقوة الجو-فضائية للحرس الثوري ال​إيران​ي، إلى أنّ "إيران تخوض حاليًّا مواجهة استراتيجيّة للحفاظ على الاستقرار، وكذلك لتثبيت قدرتها الإقليميّة في مواجهة التحالف الأميركي والصهيوني السعودي".