تعرف على الحالات التى لن يتم التصالح عليها بقانون "التصالح فى مخالفات البناء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الحكومة خلال الأيام المقبلة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وبعدها يصبح القانون جاهزا للتنفيذ على أرض الواقع. ‌ وفميا يلى نرصد الحالات التى لن يتم التصالح عليها ولن يشملها القانون: ‌ أجاز القانون التصالح فى الأعمال التى اارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا: ‌ 1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. ‌ 2. التعدى على خطوط التنظيم. ‌ 3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى. Advertisements ‌ 4. تجاوز قيود الارتفاع. ‌ 5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة. ‌ 6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. ‌ 7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية. ‌ 8. البناء خارج الأحوزة العمرانية. ‌ ‌

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