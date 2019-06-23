كيف تقلع عن التدخين في 5 خطوات بسيطة؟

من أكثر أنواع الإدمان انتشارًا هو إدمان التدخين، وهو وإن لم يكن أصعبهم من حيث القدرة على الإقلاع عنه، فإن تحوله لعادة مقبولة اجتماعيًا بدرجة ما، ربما أكثر من غيره من أنواع الإدمان؛ يجعل الإقلاع عنه أمرًا صعبًا.

يجتهد كثيرون في البحث عن حلول مساعدة للإقلاع عن التدخين، لكن لا تنجح كل مرة هذه الحلول لأسباب مختلفة، لذا ربما تكون الخطوات الخمس التالية، مفيدة بواقعيتها وبساطتها في الإقلاع عن التدخين، وهي التي ننقلها لكم بتصرف عن صحيفة الغارديان.

المدخنون الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين تدريجيًا، عبر تقليل عدد السجائر التي يدخنونها في اليوم، لديهم فرصة نجاح أقل في الإقلاع عن التدخين، مقارنة بأولئك الذين يفعلون ذلك بشكل قاطع وفوريّ.

يقول بول أفيارد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة أكسفورد: “مشكلة الإقلاع عن التدخين أنه شيء يمكنك القيام به دائمًا غدًا”، وعليه فالالتزام بالإقلاع عن التدخين بشكل نهائي وقاطع هو مفتاح النجاح. وهذا يعود إلى الطريقة التي يتعلم بها الدماغ ويتخلص من أنماط الإدمان.

2. اهزم النيكوتين

يوصي الأطباء والمستشارون المختصون بالجمع بين العلاجات البديلة للنيكوتين، مثل رقعة النيكوتين، جنبًا إلى جنب مع الأشكال الأخرى سريعة المفعول، مثل العلكة أو رذاذ الأنف، لأن ذلك أكثر فاعلية من الاعتماد على علاج واحد كبديل للنيكوتين.

بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض انسحاب شديدة بسبب الإدمان على النيكوتين، ولا بد من امتلاك البدائل التي تخفف من هذه الأعراض وتساعد المدخن على الالتزام بقراره في الامتناع عن التدخين وتركه.

3. جرب السجائر الإلكترونية

إذا لم تنجح بدائل النيكوتين، فمن المؤكد أن السجائر الإلكترونية تستحق التجربة، وقد وجدت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية تساعد بشكل كبير في الإقلاع عن التدخين العادي لمن يرغب في ذلك.

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يقول نيكولا ليندسون، باحث الطب السلوكي في جامعة أكسفورد: “هناك هذا المكون السلوكي الذي لا تملكه بعض الأدوية الأخرى لوقف التدخين، ولكنه متوفر في السيجارة الإلكترونية، لأنها تمنح المدخنين شيئًا ما ليفعلوه بأيديهم بدل السيجارة العادية، ويمكنه المساعدة في تعويض العنصر الاجتماعي في عملية التدخين”.

وصحيح أننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من البيانات حول سلامة السجائر الإلكترونية، لكننا على يقين من أنها أقل ضررًا بصحتك من التدخين.

4. طلب الدعم

تؤكد إرشادات المعاهد المتخصصة بمكافحة التدخين، أن الدعم السلوكي، وليس فقط العلاجات الدوائية؛ يعد أمرًا ضروريًا للإقلاع عن التدخين بنجاح.

وسواءً كان ذلك على شكل أسرة أو أصدقاء، أو استشارة من خدمة الإقلاع عن التدخين، فإن هذا قد يساعد في إعطاء المدخنين حافزًا على الإقلاع عن التدخين.

5. تجنب المحفزات

كل مدخن لديه محفزات تجعله يشتهون سيجارة، لذلك يعد تغيير روتينك اليومي لتجنب تلك الإغراءات أمرًا مهمًا في المراحل المبكرة من الإقلاع عن التدخين.

وعادة ما يدخن الناس بطريقة نمطية للغاية، في أوقات معينة. إذا تمكنت من كسر هذا الروتين، فسوف تقلل من فرص الاستسلام للإغراء وتسمح لعقلك بالتعافي والنجاح بشكل كامل ونهائي في الإقلاع عن التدخين إلى الأبد.

عن موقع “الترا صوت”