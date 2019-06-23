أوقفت المصالح الأمنية ليلة الجمعة/ السبت بطنجة، شخصين على متن سيارة نفعية يشكلان عصابة إجرامية متورطة في عمليات السرقة و اعتراض سبيل المارة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن 4 أشخاص كانو على متن سيارة نفعية، تمت مباغثتهم في إحدى المدارات، وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف شخص فيما لاذا اثنين آخرين من الفرار، وتبين أنهما ينحدران من مدشر بنواحي طنجة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية أسفرت على حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم لسيارة مشكوك فيها وهواتف نقالة و ألبسة رياضية تستعمل لإخفاء ملامح الجناة و أنابيب لمخدر السيليسيون .
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث على المشتبهين الآخرين اللذان لاذا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. عصابة متخصصة في سرقة المواطنين في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.