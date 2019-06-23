طنجة.. عصابة متخصصة في سرقة المواطنين في قبضة الأمن

أوقفت المصالح الأمنية ليلة الجمعة/ السبت بطنجة، شخصين على متن سيارة نفعية يشكلان عصابة إجرامية متورطة في عمليات السرقة و اعتراض سبيل المارة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن 4 أشخاص كانو على متن سيارة نفعية، تمت مباغثتهم في إحدى المدارات، وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف شخص فيما لاذا اثنين آخرين من الفرار، وتبين أنهما ينحدران من مدشر بنواحي طنجة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية أسفرت على حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم لسيارة مشكوك فيها وهواتف نقالة و ألبسة رياضية تستعمل لإخفاء ملامح الجناة و أنابيب لمخدر السيليسيون .

وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث على المشتبهين الآخرين اللذان لاذا بالفرار.