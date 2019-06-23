5 إصابات في حادثي طرق بدير الأسد والرينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي طرق بقرية دير الأسد وقرب قرية الرينة، الليلة الماضية.
وفي التفاصيل، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق مروع بدير الأسد، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وأصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة خصوصية كانا يستقلانها قرب الرينة، وقدمت طواقم طبية العلاج الأولي للمصابين ونقلتهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.
وفي سياق متصل، لقي 144 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019، 13 منهم في الأسبوعين الماضيين.
وبلغ عدد العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 42 شخصا، وفي موازاة لقي 36 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في ذات الفترة من العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 17٪ في عدد الضحايا من المجتمع العربي.
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