مقتل داعشيين وإصابة 6 آخرين في غارة أمريكية شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عنصران من تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، وأصيب 6 آخرون في غارة لطائرة أمريكية مسيرة في محافظة نانجرهار شرقي أفغانستان.

ونفذت الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا دوليا ضد داعش، الغارة صباح الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة خاما الأفغانية.

واستهدفت الغارة الجوية مجموعة من 8 على الأقل من إرهابيي داعش في منطقة الزاوي في مدينة خوجاني.

وأسفرت عن إصابة 6 من مقاتلي داعش، كما دمرت بعض الأسلحة والذخيرة للجماعة الإرهابية.