الحكومة الإثيوبية تعلن اغتيال رئيس هيئة الأركان

أعلنت إثيوبيا، الأحد، اغتيال رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها حكومة إقليم أمهرا مساء السبت.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جهات مأجورة بتنفيذ هذا الانقلاب الفاشل.

وظهر "آبي" لأول مرة بالزي العسكري لإلقاء بيان عقب هذه الأحداث التي شهدها الإقليم الواقع شمالي البلاد.

ونفذت مجموعة مسلحة مأجورة عملية اغتيال رئيس هيئة الأركان، حيث أطلقت عليه النار ما أسفر عن إصابته بجروح، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب رئيس الوزراء.

Advertisements

ولفت إلى أن هذه الجهات المأجورة، حاولت خلال الـ30 عاما الماضية، القيام بعدة عمليات فاشلة ولن تنجح مستقبلا.

وأكد أن الوضع في البلاد والإقليم تحت السيطرة، مناشدا الإثيوبيين التعاون مع الحكومة لتقديم كل المعلومات للقبض على المتورطين في هذه الأحداث.

وتقدم آبي أحمد في ختام البيان بالشكر إلى كل الجهات التي طلبت تقديم المساعدة للحكومة للتصدي للمحاولة الانقلابية بإقليم أمهرا.

وذكر مراسل "العين الإخبارية"، أن خدمة الإنترنت انقطعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بالإقليم الإثيوبي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا.

يذكر أن إقليم أمهرا هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.