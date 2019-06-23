إثيوبيا تعلن وفاة رئيس حكومة إقليم أمهرة ونائبه متأثرين بإصابتهما إثر محاولة انقلاب فاشلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، وفاة رئيس أركان الجيش سيري ميكونين ورئيس إقليم حكومة أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان أصدره في الساعات الأولى من اليوم "جهات مأجورة" بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها حكومة إقليم أمهرا الواقعة شمالي البلاد مساء السبت.

جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس الوزراء الإثيوبي بالزي العسكري أوضح فيه أن هذه الجهات المأجورة حاولت خلال الـ30 عاما الماضية القيام بعدة عمليات فاشلة ولن تنجح مستقبلا.

وأكد أن الوضع في البلاد والإقليم تحت السيطرة، مناشدا الإثيوبيين التعاون مع الحكومة لتقديم كل المعلومات للقبض على المتورطين في هذه الأحداث.

يذكر أن إقليم أمهرا هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.