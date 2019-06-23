الغزواني يعلن الفوز برئاسة موريتانيا

أعلن محمد ولد الغزواني، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي جرت أمس السبت، بعد تفوقه على منافسيه بمن فيهم مرشح جماعة الإخوان الإرهابية.

وبدأ مليون ونصف المليون ناخب صباح السبت التصويت لاختيار رئيس للبلاد من بين 6 مرشحين.

وقدرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا نسبة المشاركة بــ30.77%، على المستوى الوطني، بعد مرور منتصف النهار.





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من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس انتخابات موريتانيا بالتاريخية، مطالبا بـ"الشفافية والنزاهة" خلال عملية الاقتراع في عموم البلاد.

وكان الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز اعتبر، خلال كلمته في حملة محمد ولد الغزواني، أن التصويت للغزواني يمثل استمرارا لنجاح البلاد في حربها على الإرهاب.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا للناخبين، خلال الساعات الأولى لبدء الاقتراع الذي افتتح في تمام الساعة السابعة صباحا، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه.





وخاض السباق الرئاسي 6 مرشحين؛ هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط الحقوقي بيرام الداه أعبيد، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" كان حاميدو بابا"، والخبير المالي محمد الأمين الوافي.