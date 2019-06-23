زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق مدينة يوريكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، يقع مركز الزلزال على عمق 9.5 كيلومتر، وعلى بعد نحو 5 كيلومترات من سواحل شمال كاليفورنيا.
ولم ترد أنباء حول وجود خسائر أو أضرار، لكنه لا يوجد تهديد بموجات تسونامي.
والزلازل التي تبلغ شدتها 5 درجات أو أكثر ليست نادرة في كاليفورنيا النشطة زلزالياً.
وتعتبر متوسطة وقادرة على التسبب في أضرار كبيرة إذا ضربت منطقة كثيفة السكان بشكل مباشر، لكنها نادراً ما تسبب أضراراً كبيرة عندما تقع في البحر.
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