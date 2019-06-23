الان تتابع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً لموريتانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نواكشوط -الخليج 365: فاز المرشح الرئاسي الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برئاسة موريتانيا بعد ان حقق أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الموريتانية. وألقى الغزواني كلمة لأنصاره يؤكد فيها فوزه بمنصب الرئيس.

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