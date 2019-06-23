سلامة يبحث مع حفتر الحل السياسي في ليبيا

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة السبت، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سبل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في هذا البلد.

وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا عبر موقع فيس بوك أن الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة التقى المشير خليفة حفتر السبت في الرجمة بنغازي شرق البلاد.

وأوردت البعثة "تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حالياً وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي".

ولم تذكر البعثة الأممية تفاصيل إضافية عن اللقاء، واكتفت بنشر صورة يصافح المبعوث الأممي غسان سلامة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وهو يرتدي زياً عسكرياً.

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ويأتي اللقاء بين سلامة وحفتر في بنغازي، بعد أيام من إعلان الأخير مواصلة عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، رافضاً المبادرة السياسية التي طرحها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لحل الأزمة.

وعرض السراج الأحد الماضي مبادرة سياسية ترتكز على تشكيل "ملتقى وطني" يدعو لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري بإشراف الأمم المتحدة.

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر منذ الرابع من أبريل (نيسان) الفائت شن هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة من ميليشيات إخوانية إرهابية.