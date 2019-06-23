صحيفة: لن يكون بوسع النظام الإيراني أن يعود إلى الخلف متجاوزاً العقوبات

قالت صحيفة خليجية، "لا يشبه حال النظام الإيراني اليوم، بمواقفه وتعنته وعنجهيته الفارغة، إلا حال الكثير من الأنظمة التي اعتقدت أن الصراخ والمواقف التي تتسم بقلة الخبرة والمراهقة السياسية يمكن أن تحقق مكاسب أو تجنبها الهوة التي تتجه إليها، في حين أن الموقف اليوم هو عد تنازلي ليخرج “نظام الملالي” كل ما في جعبته".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "ويكون الموقف الدولي قد اكتمل تماماً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بدء مشاورات مجلس الأمن المقررة غداً حول السياسة الإيرانية سيكون مقدمة لتوحيد الموقف العالمي من أي خطوة مرتقبة ضد إيران تضاف إلى العقوبات الاقتصادية التي تمت إعادة العمل بها لمحاسبته على ما يقوم به وما يسببه من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وبينت أن "الشعب الإيراني غاضب من النظام، ودول المنطقة بالمثل، وعدد من الشعوب العربية تغلي غضباً جراء ما سببته السياسة الإيرانية من ويلات ومعاناة فاقت التخيل، والمجتمع الدولي كذلك، والأمم المتحدة لم تخف يوماً قلقها من سياسة طهران، والإدارة الأمريكية كذلك، وأغلب دول الاتحاد الأوروبي تحذر إيران من مغبة عدم الالتزام النووي الذي أعلنت عنه في عدة مرات.. إذا الجميع في العالم غاضب ومواصلة إيران لتعدياتها وسياساتها العبثية وخرقها للقوانين الدولية والتعدي على سيادات الدول لا يمكن أن يتواصل دون موقف رادع، وإن كان الجميع أعلن أنه لا يريد حرباً في المنطقة لكن المؤكد أيضاً أن تجاهل ما يقوم به النظام الإيراني أيضاً غير ممكن وهو موقف يجمع عليه العالم بدوله ومنظماته وشعوبه".

وتابعت:"إن اعتقدت إيران أن الاعتداء على الطائرة الأمريكية التي كانت مسيرة فوق المياه الدولية، قد يجعل العالم يغير مواقفه فهي واهمة، وإن رأت أن ذلك قد يصورها قوة أمام العالم فهي مخطئة أكثر، لكن الحقيقة التي لا تغيب هو أن الغضب الدولي إن تم استنفاذه سوف يكون الرد بحجم يناسب الخطر الناجم عن إيران، بالإضافة إلى الغضب الشعبي في إيران وهو إن انفجر كما حصل في فترات عدة، فسيكون ذلك فوق قدرة نظام إيران على مواجهته أو السيطرة عليه، وبالتأكيد لن ينتهي إلا بالخلاص من النظام المطبق على السلطة في إيران منذ 4 عقود وجعل معاناة شعبها دافعاً كبيراً للتحرك بهدف الخلاص من الأوضاع المأساوية التي يعاني منها".

واختتمت:"العالم حسم خياراته ولن يكون بوسع النظام الإيراني أن يعود إلى الخلف متجاوزاً العقوبات المفروضة عليه في أي ظرف كان، واليوم تبدو الحلقة ضيقة جداً حول النظام الإيراني وكذلك الوقت".