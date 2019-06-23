اخبار العالم

الرئيس الصيني قد يلتقي ترامب في قمة العشرين باليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يشارك الرئيس الصيني شي جين بينع في القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين الاقتصادية المقرر عقدها في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، حسبما ذكر تقرير إخباري.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج قوله في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة الرئيس الصيني تأتي استجابة لدعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية ما إذا كان شي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة.

وكان ترامب قد قال يوم 18 يونيو الجاري في تغريدة على "تويتر" إنه سيعقد "اجتماعا مطولاً" مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي ستعقد في اليابان نهاية الشهر الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني قد يلتقي ترامب في قمة العشرين باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا