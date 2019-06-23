الرئيس الصيني قد يلتقي ترامب في قمة العشرين باليابان

يشارك الرئيس الصيني شي جين بينع في القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين الاقتصادية المقرر عقدها في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، حسبما ذكر تقرير إخباري.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج قوله في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة الرئيس الصيني تأتي استجابة لدعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية ما إذا كان شي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة.

وكان ترامب قد قال يوم 18 يونيو الجاري في تغريدة على "تويتر" إنه سيعقد "اجتماعا مطولاً" مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي ستعقد في اليابان نهاية الشهر الحالي.