انتخابات إسطنبول اختبار للديمقراطية واستفتاء على سياسة أردوغان

سيدلي ما يربو على عشرة ملايين من سكان إسطنبول بأصواتهم، اليوم الأحد، في إعادة انتخابات رئاسة البلدية التي باتت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، واختباراً للديمقراطية المتعثرة في تركيا.

وفي انتخابات 31 مارس (آذار) الماضي، حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض انتصاراً بفارق ضئيل على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان في أكبر مدن تركيا، في هزيمة انتخابية نادرة للرئيس، في خضم مشاكل اقتصادية متزايدة.

لكن بعد أسابيع من طعون حزب العدالة والتنمية، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في مايو (أيار) المضي نتائج الانتخابات، بسبب مخالفات. ووصفت المعارضة القرار بـ "انقلاب" على الديمقراطية.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا". وستمثل خسارة المدينة مرة ثانية حرجاً لأردوغان، وقد تُضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة. وشغل أردوغان نفسه منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات.

ويعاني الاقتصاد التركي من الركود، وهددت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى أردوغان في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وتُلقي خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية مزيداً من الضوء على ما وصفه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية أكرم إمام أوغلو، تبديد لمليارات الليرات في بلدية اسطنبول التي تبلغ ميزانيتها حوالي 4 مليارات دولار.

وقال الصحافي والكاتب مراد يتكين: "إذا فاز إمام أوغلو مرة أخرى، فستكون هناك سلسلة من التغييرات الخطيرة في السياسة التركية".

وتابع قائلاً: "سيفسر ذلك على أنه بداية تراجع لحزب العدالة والتنمية، ولأردوغان أيضاً"، مشيراً إلى أن الرئيس نفسه وصف الانتخابات بـ "مسألة بقاء".

وأضاف يتكين أن فوزاً ثانياً لإمام أوغلو، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات عامة قبل 2023 كما هو مقرر، وتعديل وزاري، وربما حتى تعديل في السياسة الخارجية.

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ولتقليل الفارق الذي بلغ 13 ألف صوت في مارس (آذار) الماضي، أعاد حزب العدالة والتنمية توجيه رسالته لجذب الناخبين الأكراد، الذين يشكلون حوالي 15% من ناخبي إسطنبول البالغ عددهم 10.5 ملايين ناخب.

وشهدت الحملة الانتخابية تحولاً عندما حث الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوغلان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على البقاء محايداً في الانتخابات.

واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يدعم إمام أوغلو، أردوغان بمحاولة تقسيم الأكراد.

ويبدأ التصويت في إسطنبول اليوم الأحد في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الخامسة مساء. وستعلن النتائج في المساء.

وبعد أن خاض أردوغان حملة انتخابية شرسة قبل انتخابات مارس (آذار) الماضي، في استراتيجية يعتقد كثيرون من أعضاء حزب العدالة والتنمية أنها جاءت بنتائج عكسية، ظل أردوغان في البداية هادئاً هذا الشهر.

لكنه عاد الأسبوع الماضي إلى حملته بقوة، واستهدف إمام أوغلو مباشرة، وهدده باتخاذ إجراء قانوني ضده، ما أثار تساؤلات عن تقبل حزب العدالة والتنمية، لهزيمة ثانية.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم إمام أوغلو على منافسه من حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم. وأشارت بعض الاستطلاعات إلى تقدمه بما يصل إلى تسع نقاط مئوية.

وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية، واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون. وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع قارعين الأواني احتجاجاً على ذلك.

وقال بعض الناخبين، إن فوز حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، قد يؤدي إلى احتجاجات أكبر.