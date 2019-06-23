كيم يتلقى رسالة "ذات مضمون ممتاز" من ترامب

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيعكف على دراسة مضمونها.
ولم تذكر الوكالة الرسمية، في تقرير نشرته اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، تفاصيل الرسالة، لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات مضمون ممتاز".
وتابعت الوكالة "قال كيم جونغ أون إنه سينظر ملياً في المضمون المثير للاهتمام".
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