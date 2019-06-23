تغريدة "غير ناضجة" للرئيس الأمريكي عن إيران تثير جدلاً

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، جدلا بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران، حيث قال (كوكد آند لودد) بمعنى أن (الطعام جاهز) بدلا من (لوكد آند لودد) بمعنى (جاهزون للرد)، مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.
وكان ترامب كتب سلسلة تغريدات شرح فيها كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران، ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.
وقال "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) 3 مواقع، وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون (فكان الرد) 150، هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".
وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
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