عيد جميع القديسين في إيقونة

١- تعريفٌ:

تُعيِّدُ الكَنيسةُ الأُرثوذُكسيَّةُ لِجَميعِ القِدِّيسينَ في الأَحدِ الأوَّلِ الَّذي يلي أحد عِيدِ العَنصرَة.

هَذا مَفادُهُ أنَّ القِدّيسينَ يَتَقدَّسُونَ بِالرُّوحِ القُدُس. هَذا الرُّوحُ الّذي نَزَلَ عَلى الرُّسُلِ المُجتَمِعينَ في عُليَّةِ صِهيَونَ (أع٢)، والَّذي نَأخُذُهُ في مَعمُودِيَّتِنَا المُقَدَّسة.

ونَحنُ مَدعُوونَ فِي كُلِّ لَحظَةٍ أن نُفَعِّلَهُ في حَياتِنا ونَمتَلِئَ مِنهُ وَنعيشَ بِحَسَبِ ​الإنجيل​ِ لِكي نَتَقَدَّس. فَدَعوَتُنا مُنذُ البَدءِ أن نَكُونَ قِدِّيسِينَ كَما أنَّ اللهَ هُوَ قُدُّوس. (لاويين ٢:١٩).

ملاحظة:

القِدِّيسُ في الكَنيسَةِ الأُرثوذُكسيّةِ هُوَ مَن أَضحى إنجيلاً، وكانت عقيدتُه مُستَقيمةً. يُعلِنُهُ المجمَعُ البطريركيُّ لِكُلِّ بطريَركيَّةٍ، ويُحدِّدُ له عيدًا في الرُّزنامةِ الكَنسيَّة، وتُكتَبُ لهُ خِدمةٌ ليتورجيَّةٌ (فيها طروباريّة وقنداقٌ خاصّان له) وكذلكَ تُكتًبُ له إيقونة.

٢- ظُهور الإيقونة:

ظَهَرَت إيقُونَةُ هَذا العِيدِ ابتِداءً مِنَ القَرنِ التَّاسِعِ الميلادي، ولم تَتَغيَّرْ كثيرًا اليَوم.

٣- القسم السُّفلِيّ من الإيقُونَةِ:

مِحوَرُ الإيقُونَةِ الفِردوس. هَذا يَظهَرُ بِوُضُوحٍ في القِسمِ السُّفلِيّ مِنَ الإيقُونَةِ حَيثُ نُشاهِدُ الأشجَارَ الخَضراءَ المُرتَفِعَةَ، بالإضَافَةِ إلى الجَلالِ والطَّبيعَةِ المُزهِرَة.

في هذا القِسمِ نُشاهِدُ على يَسارِ الإيقُونَةِ إبراهيمَ يَحمِلُ على صَدرِهِ قِطعةَ قُماشٍ في دَاخلِهَا نُفوسُ الأتقياء. القُمَاشُ رمزٌ لِقُدسِيَّةِ النُّفُوس.

وُجودُ إبراهِيمَ مُرتَبِطٌ بِمَثَلِ لَعازَرَ والغَنِيِّ في إنجِيلِ لُوقا (١٩:١٦-٣١)، وكَيفَ انتَقَلَ لَعازَرُ بعدَ رُقادِهِ إلى حِضنِ إبراهيمَ وتَعزَّى.

في الزَّاوِيَةِ المُقابِلَةِ نُشاهِدُ يَعقُوبَ يَحمِلُ الأسبَاطَ الاثنَي عَشرَ في قِطعَةِ قُماشٍ أيْضًا.

نُشاهِدُ في الوَسَطِ بَينَ إبراهِيمَ ويَعقُوبَ لِصَّ اليَمينِ حامِلًا صَلِيبَهُ، وَهُوَ الّذي تَابَ تَوبَةً صَادِقَةً، وقَالَ للرَّبِّ: «اذْكُرْنِي يَا رَبُّ مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِكَ». فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ». (لوقا ٤٢:٢٣-٤٣).

٤- القسم الوسطيّ من الإيقونة:

وَسَطَ الإيقُونَةِ "سَحَابَةٌ مِنَ الشُّهُودِ" الّتي يَذكُرُهَا القِدِّيسُ بُولسُ الرَّسولُ في رسالتِهِ إلى العِبرانِيّين (٣٣:١١-٢:١٢). القدِّيسونَ يَتَحَلَّقُونَ حَولَ الرَّبِّ يَسوعَ الّذي هُو في الوَسَط.

هَذا يُتَرجِمُ مَا كَتَبَهُ الإنجيليُّ يُوحنّا في سِفرِ الرُّؤيا: "وَهُمْ يُرَتِّلُونَ تَرْنِيمَةَ مُوسَى عَبْدِ اللهِ، وَتَرْنِيمَةَ الْخَرُوفِ قَائِلِينَ: «عَظِيمَةٌ وَعَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ الإِلهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ! عَادِلَةٌ وَحَقٌ هِيَ طُرُقُكَ يَا مَلِكَ الْقِدِّيسِينَ!" (رؤ٣:١٥). مَن هُم هَؤلاءِ الَّذين يُرتِّلُون؟ الجَوابُ في الآيةِ الَّتي قَبْلَهَا: "الْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ اسْمِهِ".

يَسوعُ في مَجدِهِ الّذي لَهُ هو والآب والروح ​القدس​ قَبلَ الزَّمان.

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يُحيطُ بِالرَّبِّ يَسوعَ المَسيحِ أَربَعَةُ مَخلُوقَاتٍ تَرمُزُ إلى الإنجيليّينّ الأَربعَة: متَّى: المَلاكُ-الإنسانُ لأنَّهُ تَكلَّمَ كثيرًا على ابنِ الإنسانِ، مَرقُسُ: الأَسدُ كَونَ إنجيلِهِ يَبدأُ "صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ" كَزَئيرِ الأسَد، لوقا: الثَّورُ إذ يَتَكَلَّمُ على زَكَرِيَّا الَّذي قَدَّمَ ذَبيحَتَهُ عَلى مَذبَحِ المُحرَقَةِ رَمْزًا لِلصَّليبِ، كَما أنَّ لُوقَا الإنجيليَّ تَكلَّمَ وَحدَهُ على العِجلِ المُسَمَّنِ في مَثَلِ الابنِ الشَّاطِر. يُوحنّا: النَّسرُ، وهُوَ الَّذي حَلَّقَ في اللّاهوتِ، ويُحَدِّثُنا عَنِ المَسيحِ بِعُمقٍ لاهُوتيٍّ كَبير.

هَذِهِ المَخلُوقاتُ مَذكُورَةٌ في رُؤيا حَزقيَّالِ النَّبيّ (الإصحَاحَان الأَوَّلُ والعَاشَر)، وفي رُؤيا يُوحَنَّا الإنجِيليّ (الإصحَاحُ الرَّابِع). كَمَا أنَّ الرَّقمَ أَربعَة يُمَثِّلُ العَالَمَ في الجِهاتِ الأَربع (زك ١:٦، ٥، مت ٣١:٢٤).

تَحتَ الرَّبِّ مُباشَرَةً نُشَاهِدُ آدمَ وَحَواءَ يَسجُدَانِ للرَّبِّ أَمامَ العَرشِ حَاملَين كَأسَ الظَّفَرِ. نُشاهِدُ خَلفهَمُا الصَّليبَ والإنجِيلَ عَلى المَائِدَة.

فِي بَعضِ الإيقُوناتِ نُشاهِدُ القِدِّيسَين قِسطنطِينَ وهِيلانَةَ يَحمِلان الصَّليب. بَينَما آدمُ وحَواءُ يَسجُدانِ أَمامَ العَرشِ والإنجيل.

جُلوسُ الرَّبِ عَلى العَرشِ وَوُجُودُ الصَّلِيبِ والإنجِيلِ، وَكُلِّ القِدّيسينَ هُوَ مَشهَدٌ يَسيرُ أيْضًا إلى الدَّينُونَةِ العَامَّة.

يَتَوزَّعُ القِدِّيسُونَ فِي صُفوفٍ: الشُّهدَاءُ، النُّسَاكُ، الآبَاءُ، الرُّسُل. تَجِبُ الإشَارَةُ إلى أنَّ عَدَدَ القِدِّيسينَ غَيرُ مَحدُود.

هَذا مَشهَدٌ رَائِعٌ مَذكورٌ فِي سِفرِ الرُّؤيَا:

"بَعْدَ هذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعٌ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَعُدَّهُ، مِنْ كُلِّ الأُمَمِ وَالْقَبَائِلِ وَالشُّعُوبِ وَالأَلْسِنَةِ، وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْخَرُوفِ، مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ النَّخْلِوَهُمْ يَصْرُخُونَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ: «الْخَلاَصُ لإِلهِنَا الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ وَلِلْخَرُوفِ». وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ كَانُوا وَاقِفِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَالشُّيُوخِ وَالْحَيَوَانَاتِ الأَرْبَعَةِ، وَخَرُّوا أَمَامَ الْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا للهِ." (رؤ٩:٧-١١).

هذا القسم حيث الرب ​يسوع المسيح​ في الوسط يترجم مع نقرأه في القراءة الأولى في غروب هذا العيد. ( إشعياء ٤٣).

٥- القسم العُلويّ من الإيقونة:

في أَعلى الإيقُونَةِ نُشاهِدُ فِي الزَّاويَتَينِ المَلِكَين دَاوُدَ (على يَسارِ الإيقُونَةِ) وسُلَيمَان. دَاوُدُ يَحمِلُ رَايَةً مَكتوبٌ عليها: "مَا أَكْرَمَ أَفْكَارَكَ يَا اَللهُ عِنْدِي! مَا أَكْثَرَ جُمْلَتَهَا!" (مز١٧:١٣٨)، أمَّا في رَايَةِ سُليمانَ المَلِكِ فتَظهَرُ آياتٌ مِن سِفرِ الحِكمَة:" أَمَّا نُفُوسُ الصِّدِّيقِينَ فَهِيَ بِيَدِ اللهِ، فَلاَ يَمَسُّهَا الْعَذَابُ" (حك ١:٣) و"فَهُم فِي وَقْتِ افْتِقَادِهِمْ يَتَلأْلأُونَ، وَيَسْعَوْنَ سَعْيَ الشَّرَارِ بَيْنَ الْقَصَبِ" (حك٧:٣). كذلك "أَمَّا الصِّدِّيقُونَ فَسَيَحْيَوْنَ إِلَى الأَبَدِ، وَعِنْدَ الرَّبِّ ثَوَابُهُمْ" (حك١٦:٥).

هَذِهِ الكِتابَاتُ تَعكِسُ مَا نُشاهِدُ في هَذِهِ الإيقُونَة، وتترجم القراءة الثانية والثالثة من سفر حكمة سليمان في غروب عيد جميع القدّيسين.

مَشهَدُ القِدِّيسِينَ وفِي وَسَطِهِم الرَّبُّ يَسوعُ ضِمنَ دائِرَةٍ نُورَانِيّة Mandorla.

هَذا يُشيرُ إلى الشَّرِكَةِ الكَاملةِ الّتي مِحوَرُها يَسوع. شَرِكَةُ القِدِّيسينَ فيما بينَهُم مِن جِهَةٍ وبَينَهُم وبَينَ يسوعَ الحَمَلِ المُنتَصِرِ مِن جِهَةٍ ثانية. القِدِّيسُونَ يَسمَعُونَ صَلواتِنَا مِن خِلالِ الرُّوحِ القُدُس ويَتَشَفَّعُون لنا.

هذا أيضًا مَشهَدٌ مِن سِفرِ الرُّؤيا: "وَجَاءَ مَلاَكٌ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذْبَحِ، وَمَعَهُ مِبْخَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَأُعْطِيَ بَخُورًا كَثِيرًا لِكَيْ يُقَدِّمَهُ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّيسِينَ جَمِيعِهِمْ عَلَى مَذْبَحِ الذَّهَبِ الَّذِي أَمَامَ الْعَرْشِ. فَصَعِدَ دُخَانُ الْبَخُورِ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّيسِينَ مِنْ يَدِ الْمَلاَكِ أَمَامَ اللهِ" (رو٣:٨-٤).

مُلاحظة: نُشاهِدُ في أيقُونَاتٍ أُخرى مَجمُوعَةً مِنَ المَلائِكَةِ فَوقَ الرَّبِّ يَسوعَ تُسَبِّحُ، كَذلِكَ الشَّمسُ والقَمرُ دَلالةً عَلى أنَّ المَسيحَ خَالِقُ الدُّنيَا بِأسرِهَا.

٦- خاتمة:

كُلُّ هذا لِيُشِيرَ إلى أَنَّ الإيقُونَةَ إنجيلٌ مَكتُوبٌ بِالرُّوحِ القُدُس، وجُزءٌ لا يتَجَزَّأُ مِنَ اللّيتُورجِيا والإيمَانِ المَسيحِيّ كَكُلّ.