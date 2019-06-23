انطلاق انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول

بدأ الناخبون في إسطنبول التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
وتجري انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 أيار الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 آذار الماضي.
ويتنافس في الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.
وتجري العملية الانتخابية في 31 ألفًا و342 صندوق اقتراع في 39 قضاء في إسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفًا و963 ناخبًا.
وتنتهي عملية التصويت في تمام الخامسة عصرا.
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