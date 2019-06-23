الحكيم بحث مع لو دريان بالعلاقات الثنائية ودعا فرنسا للاستثمار بإعادة إعمار العراق

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية أنّ "وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الفرنسي ​جان إيف لو دريان​، وبحث الجانبان بالعلاقات الثنائيّة، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبّي مصالح الشعبين".

وبيّنت أنّ "الحكيم أعرب عن تطلّع ​بغداد​ لتعزيز التعاون والشراكة، وأهميّة مساهمة ​باريس​ في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية، بخاصّة أنّ العراق اليوم يمثّل بيئة خصبة للاستثمار. كما تبادلا الرؤى والأفكار حول مستجدّات القضايا الإقليميّة، وسبل التنسيق والتشاور في ما يهمّ البلدين، ويساهم في تهدئة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا الظرف الحسّاس، ويُتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية الّتي تساهم في تحقيق رفاهية شعوب المنطقة".