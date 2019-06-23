الأمن الروسي قضى على عنصرين من "داعش" في داغستان

تمكّن رجال الأمن الفيدرالي الروسي، من القضاء على اثنين من أنصار "داعش" في جمهورية ​داغستان​ الروسية، خلال تبادل ​إطلاق النار​ على الطريق بين قريتي إيندير وكارلانيورت في منطقة خاسافيورت".

وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية ل​مكافحة الإرهاب​، لوكالة "تاس" أنّ "العنصرين خطّطا للاعتداء على رجال الشرطة وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".