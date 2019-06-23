الأمن الروسي قضى على عنصرين من "داعش" في داغستان

تمكّن رجال الأمن الفيدرالي الروسي، من القضاء على اثنين من أنصار "داعش" في جمهورية داغستان الروسية، خلال تبادل إطلاق النار على الطريق بين قريتي إيندير وكارلانيورت في منطقة خاسافيورت".
وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لوكالة "تاس" أنّ "العنصرين خطّطا للاعتداء على رجال الشرطة وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
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