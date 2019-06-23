رئيس وزراء باكستان وأمير قطر بحثا بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المشتركة

بحث رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​، مع أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتّى المجالات. وتناول اللقاء الّذي عُقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووُقّعت مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت تأسيس مجموعة العمل القطرية- الباكستانية المشتركة المعنيّة بالتجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في قطر ووزارة التجارة والمنسوجات في باكستان، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليّات الأعمال.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري ودعم التواصل، وتعزيز الثقة بين البلدين بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.