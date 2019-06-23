أعلنت المتحدة باسم وزارة الخارجية التايلاندية بوسادي سانتيبيتاكس، أنّ "دول جنوب شرق آسيا -الّتي يجتمع زعماؤها حاليًّا لعقد قمة في بانكوك- أحرزت تقدّمًا جيّدًا في ما يتعلّق بصياغة مسودّة مدوّنة سلوك للمفاوضات المتعلّقة ببحر الصين الجنوبي، ومن المرجح أن تنهي هذه الدول القراءة الأولى لها بحلول نهاية هذا العام".
وهناك مطالبات بالسيادة في الممر المائي، الّذي يُعدّ من بين الأكثر ازدحامًا في العالم، من الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا، إضافة إلى الصين وتايوان؛ ممّا يجعله نقطة ساخنة قد يتفجّر فيها الصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تايلاند: دول جنوب شرق آسيا تحرز تقدما جيدا بمسألة بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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