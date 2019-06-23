محمد نصرالله: اهتمام النواب بالموازنة استثنائي استشعارا من الجميع بأنها موازنة استثنائية

وصف عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد نصرالله​ مسار معالجة ​الموازنة​ حتى الآن بأنه طبيعي وصحي، مشيرا الى ان "هناك اهتمام استثنائي وغير مسبوق من قبل النواب وكتلهم النيابية بالموازنة استشعارا من الجميع بأنها موازنة استثنائية لأنها تتعلق بظرف استثنائي وتُعالج في ظرف استثنائي سلبي، ناتج عن الوضع الإقتصادي المرير الذي تمر به البلاد".

وشدّد النائب نصرالله خلال لقاء مع الإعلاميين في بلدة مشغرة على "ان عدم البصم على اقتراح ​الحكومة​ ومناقشة بنود الموازنة ورد وتعليق بعض البنود لمزيد من الدرس والبحث، يشير إلى حيوية ​المجلس النيابي​ ويؤكد صحية ما يجري من طريقة بالمعالجة وبأن المجلس النيابي سيد نفسه و بإمكانه أن يلعب دوره بالتدقيق بكل الأرقام التي وردت في الموزانة للعمل على تصويب وتصحيح أي رقم من الممكن أن يكون تصحيحه في خدمة القطاع الذي يتحدث عنه او الموازنة بشكل عام".