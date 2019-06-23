شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على أنّه "إذا كانت نظرية البعض تربط الدور والوجود المسيحي في لبنان بعدد مأموري الأحراش وغيرها من وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فنحن في مأزق كبير".
وسأل عبدالله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل ميّز الدفاع المدني عند تلبية أية استغاثة، بين لبناني وآخر، لنحجب حقّ المتطوعين بالتثبيت؟ إلى أين نأخذ البلد؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: إذا كان البعض يربط الوجود المسيحي بعدد مأموري الأحراش فنحن بمأزق كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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