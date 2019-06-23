عبدالله: إذا كان البعض يربط الوجود المسيحي بعدد مأموري الأحراش فنحن بمأزق كبير

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ على أنّه "إذا كانت نظرية البعض تربط الدور والوجود المسيحي في ​لبنان​ بعدد مأموري الأحراش وغيرها من وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فنحن في مأزق كبير".

وسأل عبدالله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل ميّز ​الدفاع المدني​ عند تلبية أية استغاثة، بين لبناني وآخر، لنحجب حقّ المتطوعين بالتثبيت؟ إلى أين نأخذ البلد؟".