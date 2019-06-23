قوى الأمن: توقيف 104 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 1035 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 104 مطلوبين بتاريخ يوم أمس 22 حزيران 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب ونشل".

وأفادت بـ"ضبط 1035 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".