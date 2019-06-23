النشرة: الامرأة التي اتهمت باسيل بالتقصير ببعلبك ابنها مسجون بأميركا بجرائم شائنة

علمت "​النشرة​" ان ما كانت تطالب به ​المرأة​ الّتي عاتبت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ امام دار المحافظة في ​بعلبك​ خلال جولته وطالبته بالتحرّك لاطلاق ابنها المسجون في الولايات المتّحدة، غير ممكن لأنّه محكوم بجرائم شائنة وصلت عقوبتها الى 138 سنة بتهم تهريب مخدّرات واغتصاب. وعلى الرغم من الحكم الصادر بحقّه حاول وزير الخارجيّة باتّصالات أجراها سابقًا لكن تبيّن ان لا امكانيةلذلك.

تجدر الاشارة الى أن الوالدة المُعاتبة الّتي اتّهمت الوزير بالتقصير استعملت لغة طائفيّة تجاهلت ان ابنها موقوف بسجّل جنائي حافل.