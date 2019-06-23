خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار فيروس حمى الضنك في سنغافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة- أ ش أ:

قال خبراء في الصحة والبيئة في سنغافورة إن المناعة المنخفضة بين السكان ضد فيروس حمى الضنك من المرجح أن تسهم في زيادة حالات الإصابة بالعدوى هذا العام، وخاصة وأن أعداد البعوض لا تزال مرتفعة باستمرار.

ونقلت صحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة عن الخبراء قولهم إن هذا يأتي وسط تصاعد في حالات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء المنطقة، مما يشير إلى أن بعوضة الزاعجة، حامل المرض، ربما تزدهر في نمط الطقس الأكثر دفئًا هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في خضم تفشي حمى الضنك شهدت سنغافورة خمس وفيات مبلغ عنها من هذا المرض حتى الآن هذا العام، كما تم الإبلاغ عن 5261 إصابة بزيادة قدرها 60 % عن العدد الإجمالي للعام الماضي بأكمله وما يقرب من ضعف العدد الإجمالي لعام 2017 .