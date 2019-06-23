صابرين تطلب الخلع: "اتجوز صاحبة الشغل عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"تزوجته عن حب، ولما شاف فلوس صاحبة المحل اللي بيشتغل عندها رماني واتجوزها"، بهذه الكلمات بررت صابرين دعواها أمام محكمة الأسرة بامبابة التي طالبت فيها بخلع زوجها نتيجة ما وقع عليها من ضرر.

وقالت صاحبة الـ30 عامًا في دعواها: "تزوجت منذ 6 سنوات من عامل، ورزقنا بطفل عمره 5 سنوات، طول حياتنا جوزي يوم شغال وباقي الأسبوع في البيت، رغم أنه شغلته ماتكفيش مصاريفنا، لكني انتظرته، حفاظاً على منزلي".

وأضافت مُقيمة الدعوى رقم 3268 لسنة 2018 :"عشنا حياة زوجية سعيدة واكتملت سعادتنا بطفلي، لكن سرعان ما انقلب الحال لحاجتنا المالية، ومع الوقت اشتغل زوجي بمحل سيراميك تملكه سيدة مطلقة، وشكيت في علاقة غير شرعية بينهما، لكني صبرت عشان ابني".

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وأشارت صابرين إلى أن زوجها تغير مع الوقت وأصبح يتأخر خارج المنزل بالأيام، وعند استفسار زوجته يخبرها أن منهمك في العمل بالمحل، "روحت شغله اطمن عليه العمال قالولي أنه على علاقة بصاحبة المحل، ولما واجهته ضربني أمام زملاءه".

وتوجهت الزوجة إلى منزل والدها، واستدعى زوجها، أخبره بأنه تزوج مالكة المحل، وسيغطي تكاليف حياة نجله، واشترطت لطلاق زوجته أن يأخذ يصطحب ابنه معه.

واختتمت صاحبة الدعوى، أن زوجها لم ينفق أموال على نجله، بعد الانفصال عنها، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة في إمبابة، ومازالت منظورة حتى الآن