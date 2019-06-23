اسم سيدة أمريكية يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أثار اسم سيدة أمريكية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد حصولها على درجة الدكتوراه.

وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) أن السيدة واسمها "ماريجوانا بيبسي فان دايك" من ولاية ويسكونسن، تخرجت للتو في جامعة كاردينال ستريتش في مدينة ميلووكي بالولاية، ومع لقبها الفريد أثارت ضجة.

ورغم ذلك لا تريد ماريجوانا بيبسي، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، تغيير اسمها، فقد تحملت السخرية والنكات التي عانت منها و لازمتها منذ الطفولة وجعلتها قوية، بل أنها ترفض حتى أسماء التدليل مثل "ماري" ، وتفتخر بوالدتها التي منحتها الاسم في المقام الأول، لتكون المرأة التي هي عليها الآن، رغم أنها حتى هذا اليوم ، ما زالت تتساءل عما جعل والدتها تختار لها هذا الاسم غير العادي.