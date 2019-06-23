القمة المصرية الموزمبيقية وموعد بدء الدراسة بالجامعات.. الأبرز في الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تصدرت القمة المصرية الموزمبيقية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفيليب جاسينتو نيوسي، رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، التي أبرزت اتفاق الرئيسين على تنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز السلم والأمن في القارة والتوصل إلى تسوية سلمية وحلول إفريقية للنزاعات في القارة.

ونشرت الصحف أيضا أن الرئيس السيسي ونظيره الموزمبيقي شهدا أمس في قصر الاتحادية مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وبرز في الصحف كذلك انطلاق المشاورات المصرية الروسية بالعاصمة الروسية (موسكو) غدا بصيغة (2+2) بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وفي شأن التعليم، سلطت الصحف الضوء على قرار المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعها أمس ببدء العام الدراسي 21 سبتمبر القادم، حيث اعتمدت الخريطة الزمنية للعام الجامعي (2019 – 2020) .

وفي الشأن الاقتصادي، تناقلت الصحف نبأ بدء السير جيفري دونالدسون مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا لتعزيز التجارة مع مصر اليوم زيارته إلى مصر على رأس وفد تجاري رفيع المستوى مكون من عدد من الشركات العاملة في مجال الصحة بجانب ممثلين عن بورصة لندن، كما برز في الصحف فوز شركة (أنبي) بمناقصة عالمية كبرى لتنفيذ مشروع بترولي جديد في السعودية بقيمة تتجاوز نصف المليار دولار.

رياضيا، نقلت الصحف بيان وزارة الداخلية التي أكدت خلاله تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، كما واصلت الصحف متابعتها لمباريات بطولة الأمم الإفريقية، حيث ستتواصل الفعاليات اليوم بثلاثة لقاءات قوية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتنقل وقائع القمة المصرية الموزمبيقية بين الرئيسين السيسي ونيوسي، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس السيسي قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي – إنهما أكدا عزمهما الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في البلدين، فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أوضح أنه اتفق مع نيوسي على أهمية العمل المشترك وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرة إلى أن الرئيسين دعوا جميع الدول إلى العمل لتكثيف جهودها المخلصة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، كما أكدا حرصهما على دعم العلاقات فيما بين دول القارة الإفريقية من خلال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز النفاذ في 30 مايو الماضي.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس موزمبيق أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، موجها الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده، وموجها الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال ودعوته لزيارة مصر، وأبدى اعتزازه بزيارة مصر التي تعكس العلاقات القوية بين البلدين التي تعود إلى فترة تحرر موزمبيق من الاستعمار.

وأضافت الصحيفة أن رئيس موزمبيق قال إن المباحثات الرسمية بين الجانبين اتسمت بالانفتاح حيث تناولت سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات وتم الاتفاق على أهمية بدء مشروعات جديدة وإعادة إحياء المشروعات التي لم يتم استكمالها بين البلدين، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من القضايا التي تهم القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

أما صحيفة (الجمهورية) أوردت أن الرئيس السيسي ونظيره الموزمبيقي شهدا أمس في قصر الاتحادية مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث وقع سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي وأخرى خاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

Advertisements

وأشارت الصحفية إلى أن شكري وقع مع وزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوبا شينكووير مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المشاورات المصرية الروسية ستنطلق بالعاصمة الروسية موسكو غدا بصيغة (2+2) بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إنه من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين والأهمية التي يوليها الجانبان لمواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وفي شأن التعليم، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المجلس الأعلى للجامعات أقر في اجتماعه أمس الخريطة الزمنية للعام الجامعي (2019 – 2020)، حيث ستبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول 21 سبتمبر القادم ولمدة 15 أسبوعا وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى 23 من الشهر نفسه، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي 25 يناير حتى 6 فبراير، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 8 فبراير ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس طالب بضرورة الاستعداد الكامل لتنسيق الجامعات، ووجه بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدي الإعاقة.

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الأخبار) نبأ بدء السير جيفري دونالدسون مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا لتعزيز التجارة مع مصر زيارته إلى مصر على رأس وفد تجاري رفيع المستوى مكون من عدد من الشركات العاملة في مجال الصحة بجانب ممثلين عن بورصة لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الصحة والاستفادة من خبرة بريطانيا في توفير شبكة رعاية صحية متكاملة لمواطنيها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للرعاية الصحية على المستوى الوطني بالتعاون مع شركات الاتصالات.

وفي السياق الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن فوز شركة (إنبي) بمناقصة عالمية كبرى لتنفيذ مشروع بترولي جديد في السعودية بقيمة تتجاوز نصف المليار دولار من أجل معالجة الزيت الخام وزيادة معدلات الإنتاج.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشركة المهندس علاء حجازي إن المناقصة شهدت منافسة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية وأسفرت عن اختيار العرض المقدم من شركة (إنبي) كمقاول عام للمشروع بنظام "تسليم مفتاح".

وفي إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية قالت إنها تؤكد على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية أوضحت - عبر صفحتها الرسمية - أن الاحتفالية عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، مشيرة إلى أن الوزارة تؤكد تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة؛ مما ساهم في نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة.

وفي السياق الكروي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن اليوم تتواصل فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بثلاثة لقاءات قوية، حيث يلتقي منتخب المغرب وناميبيا في الرابعة عصرا في أولى مباريات المجموعة الرابعة، ويواجه منتخب السنغال تنزانيا في السابعة مساء في المجموعة الثانية، في حين يلعب منتخب الجزائر مع كينيا بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة في العاشرة مساء.