النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية تشير لتقدم مرشح الأغلبية الحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- أ ش أ:

أظهرت النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات الرئاسية الموريتانية تقدم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني، الذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وحسب النتائج التي أفرزتها اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي شملت نحو 60 في المائة من مكاتب التصويت، تصدر المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني بعد حصوله على 51 في المائة، بينما حصل المرشح سيدي محمد ولد بوكر على نحو 20 في المائة.

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وحل مرشح التيار البعثي البرلماني بيرام ولد اعبيدي ثالثا بنسبة 17 في المائة، بينما تقاسم المرشحون الثلاثة النسبة المتبقية.

وتواصل اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات عمليات الفرز التي ينتظر أن تتواصل حتى مساء اليوم الأحد.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت رسميا 5ر60 في المائة في حين بلغ عدد الناخبين أزيد من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على ثلاثة آلاف و870 مكتبا.