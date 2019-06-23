القاهرة 35.. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 30

السلوم 21 31

سيوة 23 37

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 22 35

السويس 25 35

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 24 35

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نخل 17 34

نويبع 25 37

طابا 24 34

كاترين 15 31

الطور 27 33

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 35

مرسى علم 29 36

الفيوم 24 35

بني سويف 24 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 36

سوهاج 25 38

قنا 26 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 27 39

الوادي الجديد 27 39

شلاتين 25 36

أبو رماد 26 37

حلايب 27 35

رأس حدربة 27 34​​