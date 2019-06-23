إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي في إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد يوم الأحد، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.

ولم يعط أحمد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

من جهتها أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة. اقرأ أيضاً... رئيس وزراء إثيوبيا يخطط للقاء "الانتقالي السوداني" للمرة الثانية

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