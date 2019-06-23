الغزواني يتجه للفوز بانتخابات الرئاسة في موريتانيا

أشارت نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعلن الحزب الحاكم أن مرشحه يتجه للفوز بها بنتيجة ساحقة.

والانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديموقراطياً.

ومحمد ولد الغزواني، الجنرال ووزير الدفاع السابق، مرشح بقوة لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.

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وحتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع عقب الساعة السابعة مساء، قال المتحدث باسم الغزواني للصحفيين إن وزير الدفاع السابق سيفوز بأغلبية صريحة تجنبه خوض جولة إعادة الشهر المقبل.

وقال المتحدث سيدي ولد دومان "مرشحنا سيحقق فوزاً كبيراً. سيصلكم التأكيد خلال ساعات قليلة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بشكل عام في الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، أمام 1.5 مليون ناخب مسجل من أصل 4.5 ملايين موريتاني، ويستمر التصويت حتى الساعة 19.00 ت غ، بينما يتوقع أن تعلن أولى النتائج مطلع الأسبوع المقبل.