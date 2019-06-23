كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون امتحان الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى، اليوم، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، فضلًا عن 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.