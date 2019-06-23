الان تتابع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: إيران كثفت الهجمات الإلكترونية على أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
صعّد قراصنة الإنترنت الإيرانيون المدعومون من الدولة الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، وفقًا للإدارة الإلكترونية في وزارة الأمن الداخلي.
وصرح كريستوفر كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان بأن هناك ارتفاعا مؤخرا في النشاط السيبراني الخبيث الموجه إلى الصناعات والوكالات الحكومية الأمريكية من قبل العناصر الإيرانية ووكلاء النظام الإيراني”، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وتأتي أنباء الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تقوم بها إيران وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والتي تعود إلى انسحاب الولايات المتحدة قبل عام من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
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