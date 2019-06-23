الان تتابع مقتل 11 في تحطم طائرة بولاية هاواي الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاواي - الخليج 365:
قالت السلطات الأمريكية إن 11 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالقرب من أحد المطارات بولاية هاواي خلال ما قالت شبكة (سي.إن.إن) إنها رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات.
وقالت إدارة النقل في هاواي إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز كينج إير، كان على متنها 11 شخصا وسقطت بالقرب من مطار ديلينجهام يوم الجمعة ولم ينج أحد من الحادث.
وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران كانت قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء.
وقال مانويل نيفس رئيس إدارة الإطفاء في هونولولو في مؤتمر صحفي “ما زلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وما كانوا
يفعلون”.
وذكرت (سي.إن.إن) أن الطائرة كانت تقوم برحلة للقفز بالمظلات مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.
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