إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بعد إطلاق نار

جدة - عمرو شويل اديس ابابا - الخليج 365:

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي لرويترز في وقت مبكر اليوم الأحد إن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين تعرض لإطلاق نار وذلك بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس أركان الجيش قتل أم أصيب.

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وتسلط التطورات الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه قيادة الإصلاحات السياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.

ومنذ جاء إلى السلطة في أبريل نيسان، أفرج أبي أحمد عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة.

وقال سكان في بحر دار عاصمة أمهرة يوم السبت إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في بعض الأحياء وإن بعض الطرق أُغلقت.