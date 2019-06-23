لفت مطّلعون على الخلاف بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "هناك محاولات جرت لإصلاح العلاقة بين الحليفين السابقين، أي جنبلاط والحريري، ومن بين القائمين على المبادرة، مرجعيّتان حكوميّتان سابقتان، لكن تلك المحاولات لم تفلح نظرًا لاستحالة التلاقي بينهما في هذه المرحلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مطلعون للشرق الأوسط: جرت محاولات لإصلاح العلاقة بين جنبلاط والحريري لكنها لم تفلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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