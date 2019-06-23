ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في كمبوديا إلى 17 قتيلا و24 جريحا

أعلنت السلطات في كمبوديا أنّ "حصيلة انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة سينهانوكفيل بجنوب غرب البلاد، ارتفعت إلى 17 قتيلًا و24 جريحًا".
ويواصل أكثر من ألف رجل، بينهم عسكريون، التفتيش تحت الأنقاض بحثًا عن ناجين محتملين.
والمبنى الّذي انهار صباح السبت كان مؤلّفًا من سبع طبقات ومكتظًّا بالعشرات من عمال البناء الّذين كادوا يوشكون على الانتهاء من بنائه حين انهار فوقهم.
وقد اعتقلت السلطات أربعة أشخاص بينهم مالك المبنى وهو مواطن صيني والمسؤول عن الورشة، في إطار التحقيق في أسباب الكارثة.
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