ترامب: لم ألغ الضربة العسكرية على إيران انما اوقفت تنفيذها حاليا

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لم يُلغِ الضربة العسكرية على إيران، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنما أصدر أمراً بوقف تنفيذها في الوقت الحالي.
تصريح ترامب جاء، بعد ساعات من إعلانه، أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران غداً الاثنين. كما شدد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات تؤتي ثمارها.
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