ترامب: لم ألغ الضربة العسكرية على إيران انما اوقفت تنفيذها حاليا

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لم يُلغِ الضربة العسكرية على ​إيران​، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنما أصدر أمراً بوقف تنفيذها في الوقت الحالي.

تصريح ترامب جاء، بعد ساعات من إعلانه، أن ​واشنطن​ ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران غداً الاثنين. كما شدد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك ​سلاح نووي​، مشيراً إلى أن ​سياسة​ العقوبات تؤتي ثمارها.