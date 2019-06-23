شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صناعة البرلمان": مصانع بير السلم تضر بالاقتصاد القومى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، إن لجنة الصناعة ستناقش فى اجتماعها الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن انتشار مصانع بير السلم، وذلك فى حضور ممثلين عن الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم ضد هذه الظاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصانع بير السلم أصبحت منتشرة فى بعض المحافظات بشكل لافت للنظر، ومنتجاتها تصيب المواطنين بالأمراض، وذلك سواء كانت منتجات غذائية أو منتجات صحية أو أى سلع يتم تداولها، وهذا لأنها غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد رقابة أو جودة على تصنيع المنتج.

وأشار عضو البرلمان، أن هناك عددا من المصانع غير مرخصة ومنتجاتها غير مطابقة للمواصفات وأدى ذلك إلى انتشار الأمراض، مشددا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الأمر لدمج هذه المصانع فى الاقتصاد الرسمى للدولة وفى نفس الوقت لخضوع المنتجات للرقابة والتزامها بالجودة.