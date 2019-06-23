حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة تسبق موجة الحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو صيفيا عاديا في المناطق الجبلية وحارا في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

بينما يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ7 درجات، ويسود طقس حار إلى حار جدا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا فوق الجبال العالية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الـ9 درجات مئوية ويسود طقس حار إلى حار جدا في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى شمالية عربية.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، بحيث يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال العالية نهارا، مع ساعات المساء والليل يبقى الجو حارا في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية عربية.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث يعود الطقس ليصبح صيفيا حارا نسبيا في الجبال وحارا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق، في حين تعود الأجواء للاعتدال ليلا في الجبال وإلى الدفء في باقي المناطق، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة، وتتحول إلى نشطة أحيانا خصوصا في ساعات الليل في المناطق الجبلية.