مجزرة حوثية بالحديدة.. وإحباط هجمات بتعز والضالع

قتل وأصيب أفراد أسرة نازحة، مساء السبت، إثر قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية جنوبي محافظة الحديدة، فيما أحبط الجيش اليمني هجمات للانقلابيين في محافظتي الضالع وتعز، جنوبي البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالقوات المشتركة لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي قصفت بشكل عنيف أحياء مدينة حيس جنوبي الحديدة، غربي اليمن، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلها وإصابة آخرين، بينهم سيدة وطفل تعرضا لجروح بليغه.

وأضاف أن المجزرة الحوثية الجديدة جاءت على وقع التمهيد المدفعي لهجوم عسكري جديد شنته المليشيا استهدف اجتياح الجهة الشمالية لمديرية حيس لكنها تراجعت بعد رد عنيف من القوات اليمنية المشتركة.

ولفت المصدر إلى أن القوات المشتركة أحبطت هجوما آخر في مديرية التحيتا وأحكمت قبضتها على بلدة الجبلية بالكامل وواصلت تطهير مزارع بلدة الفازة المجاورة لها عقب تسللات واسعة ومتواصلة للمليشيا بغية قطع خط إمدادات المحاور المتقدمة للحديدة.

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تفخيخ الحيوانات

من جهة أخرى، كشف بيان للمقاومة الوطنية عن أن مليشيا الحوثي لجأت إلى أسلوب جديد في استخدام الحيوانات وتفخيخها بالعبوات الناسفة في مدينة الحديدة الساحلية.

وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي أقدمت على تفخيخ حيوان إبل بربط شحنة متفجرات حوله وأطلقته نحو وحدات القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين شرقي المدينة، وانفجر قبل وصوله.

وحذرت المقاومة الوطنية، في بيانها، من الإرهاب الحوثي في تحويل الحيوانات إلى عبوات ناسفة متحركة على خطوط التماس.

إحباط هجمات حوثية بالضالع وتعز

وفي السياق ذاته، قالت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، إن قواتها نفذت عملية نوعية خاطفة على مواقع مليشيا الحوثي شمال غرب جبهة مريس شمالي الضالع.

وحسب بيان صحفي، فإن العملية كانت معاكسة لهجوم شنته مجاميع حوثية على بلدة "وينان" وتمكنت من القضاء على تحصيناتهم وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما أحبط الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي، هجوما في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، ما أسفر عن قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين.