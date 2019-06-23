لمواجهة محاولة الانقلاب.. إثيوبيا تقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد

حسام رضوان
قررت السلطات الإثيوبية بقطع خادم الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، في إطار مواجهة محاولة انقلاب مسلح.
ذكرت مجموعة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني "NetBlocks"، أن الوصول إلى الإنترنت على مستوى البلاد وصل إلى 2% فقط من معدل الوصول المعتاد، بحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أعلن إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي، بالرصاص في إطار محاولة الانقلاب.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، السبت، أن محاولة انقلاب وقعت ضد زعيم ولاية أمهرة ولكنها باءت بالفشل.
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