بعد إحباط محاولة انقلاب في إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن إصابة رئيس الأركان بالرصاص

حسام رضوان

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم، أن رئيس أركان الجيش أصيب بالرصاص، مشيرا إلى أن الهجوم على رئيس الأركان كان مرتبطا بمحاولة الانقلاب في بحر دار.

ونقل موقع "إثيوبيان أوبزيرفر" عن رئيس الوزراء إن رئيس أركان الجيش، الجنرال سيري ميكونين تعرض لإطلاق الرصاص، وتم اعتقال الأفراد الذين نفذوا الهجوم.

وفي خطاب متلفز بعد منتصف الليل، قال أبي أحمد الذي كان يرتدي زيا عسكريا، إنه حدثت وفيات وإصابات في محاولة انقلاب في بحر دار في اليوم نفسه.