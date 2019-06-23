ثالث حادث على التوالي.. نجاة مرشحة رئاسة تونس من حريق هائل بمنزلها

أحمد شريف

"انا في خطر.. قتل أبي في حادث غريب وقلت آمنت بالقضاء سرقوا بيتي في تونس، وقلت لا حول الله واليوم حرقوا بيتي بكامله"، بهذه الكلمات عبرت الدكتور ليلى الهمامي مرشحة الرئاسية التونسية عن خوفها جراء الأحداث المتتالية، التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة فور إعلانها الترشح للرئاسة.

وكشفت ليلى الهمامي عبر صفحتها الشخصية، عن عدد الأحداث المتتالية، بدأت بوفاة والدها في حادث غريب، وسرقة منزلها ومن ثم حرقه اليوم بالكامل في منطقة زغوان التونسية.