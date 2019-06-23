الخطوط الجوية السعودية تغير مساراتها بعيدا عن إيران

ذكرت قناة "العربية" أنّ "​الخطوط الجوية السعودية​ غيّرت مسار رحلاتها الدولية إلى بعض الوجهات الآسيويّة عبر أجواء ​الخليج العربي​، وسيتمّ استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران".

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